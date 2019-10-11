Вашингтон, , 14:40 — REGNUM Стало известно, что американская компания Chevrolet оснастила свой новый гоночный спорткар Corvette C8. R 500-сильным мотором. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

По сообщению американской компании, основными направлениями развития C8. R были улучшение аэродинамики, увеличение жесткости и снижение веса по сравнению с автомобилем предыдущего поколения.

C8.R оснащен 5,5-литровым безнаддувным двигателем V8 мощностью 500 л. с., который расположен посередине.

Новая компактная шестиступенчатая последовательная коробка передач Xtrac была разработана для того, чтобы освободить место в задней части C8. R для установки диффузора для гоночного автомобиля.

Напомним, новый Chevrolet Corvette C8. R дебютирует в 2020 году на Rolex 24 в Дейтоне.

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