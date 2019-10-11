Берлин, , 14:13 — REGNUM Новый электрифицированный кроссовер немецкой компании Porsche Macan EV получит такую же платформу, что и Taycan. Об этом 11 октября пишет британское издание Autocar.

Porsche Macan EV Autocar

Как сообщает издание, новый кроссовер может появится в 2021 году. При этом кузов Macan EV будет полностью отличаться от обычной версии Macan.

Кроме того, автомобиль будет построен на новой архитектуре Volkswagen Group Premium Platform Electric (PPE).

По предварительной информации, мощность силовой установки в версии Turbo S составит порядка 700 «лошадей».

Сообщается также, что бензиновая версия Macan пока останется, поскольку «некоторые клиенты не готовы к электромобилям».

Напомним, 4 сентября 2019 года Porsche представил электрифицированный Taycan в Северной Америке, Китае и Европе одновременно.

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