Киев, , 13:23 — REGNUM Украина будет производить двигатели для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), создаваемых совместным украино-турецким предприятием, заявил 11 октября глава концерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус.

«Первое совместное предприятие с иностранцами мы подписали всего лишь месяц назад… Мы создаём совместное предприятие — наши двигатели, их всё остальное, и станем эксклюзивным поставщиком таких боевых дронов», — рассказал он.

Он добавил, что один беспилотник будет весить до тонны, а также будет оснащён высокоточным оружием.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в «Укроборонпроме» показали фотографии беспилотника Akıncı, разработанного совместно с турецкой компанией «Baykar Defence».

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