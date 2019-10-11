Киев, 11 октября 2019, 13:23 — REGNUM Украина будет производить двигатели для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), создаваемых совместным украино-турецким предприятием, заявил 11 октября глава концерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус.
Он добавил, что один беспилотник будет весить до тонны, а также будет оснащён высокоточным оружием.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в «Укроборонпроме» показали фотографии беспилотника Akıncı, разработанного совместно с турецкой компанией «Baykar Defence».
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