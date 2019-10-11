Москва, , 11:57 — REGNUM Топ-10 самых популярных автомобильных брендов на российском рынке составили специалисты «Автостат Инфо».

По продажам легковых автомобилей в России лидирует АвтоВАЗ. За сентябрь было продано, по данным «Автостат Инфо», 25 585 авто. Это на 7,6% меньше по сравнению с показателем прошлого года.

На втором месте — южнокорейская марка KIA, продажи которой составили 17 882 экземпляра. Падение реализации составило 11% по сравнению с 2018 годом. На третьем месте оказался также бренд из Южной Кореи — Hyundai, продажи которого составили 13 875 единиц — на 12% меньше, чем год назад.

Четвертое и пятое место занимают Renault (10 569 шт.; +0,6%) и Volkswagen (8596 шт.; — 2,4%) соответственно.

Далее в топ-10 самых продаваемых в России брендов легковых авто идут: Toyota (7594 шт.; — 22%), Skoda (6075 шт.; — 16%), Nissan (5108 шт.; — 22,6%) и Mercedes-Benz (3390 шт.; +16,5%).

Напомним, по данным «Автостат Инфо», за январь-август 2019 года в России было реализовано новых кроссоверов и внедорожников (сегмент SUV) на сумму 866 млрд рублей.

Читайте также: В России стартовали продажи рестайлингового Skoda Superb