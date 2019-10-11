Москва, , 11:46 — REGNUM Ликинский автобусный завод объявил об отзыве в России 114 автобусов ЛиАЗ-5290 и ЛиАЗ-5291 («Круиз»). Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

Отзывная кампания коснулась 74 автобусов ЛиАЗ-5290, которые были проданы с декабря 2017 года по настоящее время, и 40 автобусов ЛиАЗ-5291, проданных с декабря 2014 года по август 2017 года.

«По результатам испытаний автобуса ЛиАЗ «Круиз», проведенных Росстандартом в аккредитованной лаборатории, выявлен ряд документарных и конструктивных несоответствий требованиям, установленным техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», и их реализация приостановлена», — говорится в сообщении ведомства.

Вопрос о возобновлении продажи в России этих моделей ЛиАЗ будет повторно рассмотрен после прохождения дополнительных испытаний и утверждения технических решений.

На отозванных транспортных средствах будет дополнительно проведена замена подушек сидений, а также усилены их крепления и крепления багажных полок.

Напомним, в конце сентября 2019 года стало известно, что Ликинский автобусный завод поставит до конца 2020 года в Московскую область 660 новых автобусов.

Читайте также: Свердловчане смогут отслеживать пригородные автобусы по приложению