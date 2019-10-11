Москва, , 10:37 — REGNUM Компания Volkswagen Коммерческие автомобили сообщила о появлении на российском авторынке пикапа Amarok с новым двигателем 3.0 V6 TDI. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сообщается, что мощностью пикапа с новым мотором будет составлять 258 «лошадей». Агрегатироваться он будет с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом 4MOTION. Стоит отметить, что это самый мощный агрегат в этом классе.

Новыми двигателями будут оснащаться версии Highline и Aventura. Стоит отметить, что в стандартное исполнение этих версий также входят биксеноновые передние фары со светодиодными дневными ходовыми огнями, хромированный задний бампер, инфомедиа-система с цветным сенсорным дисплеем и камера заднего вида.

Напомним, по итогам сентября 2019 года Volkswagen Amarok занял пятое место в топе самых популярных пикапов в России. Его продажи за месяц составили 52 экземпляра.

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