Тяньцзинь, Китай, , 08:49 — REGNUM На выставке China Helicopter Exposition 2019, которая проходит в Тяньцзине, был представлен макет аппарата, напоминающий по форме «летающую тарелку». Об этом 11 октября сообщает портал The Drive.

Китайская летающая тарелка Цитата из видео на YouTube

По данным источника, основной ротор летательного аппарата, который предназначен для вертикального подъёма, имеет в диаметре около 5 метров. Также, предположительно, его максимальная скорость должна составить не менее 650 км/ч и рассчитан на двух пассажиров.

Однако эксперты портала отнеслись к китайской новинке со скептицизмом, так как ранее все попытки создать подобный аппарат всегда заканчивались неудачей.

Отметим, выставка China Helicopter Exposition 2019 в Тяньцзине пройдет с 10 октября до 13 октября и на ней также будут представлены вертолёты средней грузоподъёмности Z-20.