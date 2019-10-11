Лондон, , 08:35 — REGNUM Британская компания Dyson, которая специализируется на выпуске электротехники, отказалась от идеи производства электромобилей. Об этом сообщается в письме главы компании Джеймса Дайсона к сотрудникам.

Совет директоров компании принял решение о прекращении проекта по выпуску автомобилей в связи с тем, что идея оказалась коммерчески нерентабельной.

«К сожалению, найти покупателя для этого проекта нам пока не удалось», — также говорится в письме.

По словам Дайсона, отказ от производства электрифицированных автомобилей не связан с неудачными разработками или с ошибками команды. Он также заверил, что Dyson «продолжит вкладывать запланированные инвестиции в размере £2,5 млрд в разработку новых технологий и развитие Технологического института инжиниринга Dyson».

Как отмечается в письме, британская компания в ближайшем будущем собирается заняться разработкой твердотельных аккумуляторных батарей, а также другими направлениями, такими как «сенсорные технологии, системы видеонаблюдения, робототехника, компьютерное обучение, искусственный интеллект».

Напомним, осенью 2018 года Dyson объявила, что планирует открыть в Сингапуре завод по производству электрокаров. Строительство этого завода должно было завершится в 2020 году. Для этого компания собиралась инвестировать в это производство порядка 3,1 млрд долларов. Первые электромобили должны были появиться в 2021 году.

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