Тяньцзинь, Китай, , 05:47 — REGNUM Пятая Китайская выставка вертолетов открылась в Тяньцзине на севере Китая, темой которой стало международное рыночное сотрудничество в данной сфере, сообщает 10 октября агентство Синьхуа.

Четырехдневная выставка в общей сложности занимает 160 тыс. кв. метров площадей. Она привлекла более 400 мировых компаний, связанных с производством вертолетов, а также представила целый ряд мероприятий вроде выставок, форумов на высоком уровне и авиашоу.

В общей сложности 27 вертолётов будет показано на авиашоу во время выставки. Посетители также смогут «полетать» не вертолетах через шлемы виртуальной реальности в интерактивной зоне выставки.

Напомним, что мероприятие организовано муниципальными властями Тяньцзиня, Авиационной промышленной корпорацией AVIC и Народно-освободительной армией Китая.

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