Тяньцзинь, Китай, , 03:53 — REGNUM Целый флот целиком разработанных в Китае вертолетов Zhi-20 (Z-20) осуществил демонстрационный пролет на проходящей в Тяньцзине выставке вертолетов, сообщает 10 октября агентство Синьхуа.

Многофункциональный вертолет Z-20 разработан государственной Авиационной промышленной корпорацией Китая (AVIC). Впервые он появился на публике в рамках масштабного парада по случаю Дня образования КНР 1 октября 2019 года.

Главный техник вертолетного подразделения AVIC Ли Линьхуа заявил, что Z-20 представляет из себя вертолет средней грузоподъёмностью с парой разработанных в Китае двигателей. Он может работать в сложных метеорологических условиях и имеет хорошую адаптивность к возвышенностям.

Напомним, что пятая Китайская выставка вертолетов, совместно организованная муниципальными властями Тяньцзиня, корпорацией AVIC и Народно-освободительной армией Китая, пройдет с 10 по 13 октября в городе Тяньцзине.

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