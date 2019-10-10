Вашингтон, , 23:32 — REGNUM Военные США намерены создать систему космических датчиков для обнаружения пусков гиперзвуковых и баллистических ракет, сообщает 10 октября портал Defense News со ссылкой на заявление директора американского Агентства по противоракетной обороне вице-адмирала Джона Хилла.

По мнению специалистов Пентагона, выиграть драгоценные минуты и секунды в случае удара гиперзвуковыми ракетами можно только при наличии космического «сенсорного слоя» и мощных вычислительных систем.

Проект Агентства по противоракетной обороне получил обозначение HBTSS «Космическая система слежения за гиперзвуковыми и баллистическими угрозами» (Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor), которая будет встроена в группировку низкоорбитальных спутников.

По словам Джона Хилла, сейчас предстоит решить проблему «передачи данных между различными космическими аппаратами, поддержки слежения и устранения помех». В данный момент Агентство по противоракетной обороне рассматривает девять предложений по архитектуре космических датчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент США серьёзно отстают от России и Китая в сфере гиперзвукового оружия.

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