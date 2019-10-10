Специалисты концерна «Калашников» опубликовали видео экстремальных испытаний автомата марки АК-201. Оружие испытывалось на надёжность стрельбы при сильном загрязнении и запылении.

Москва, , 18:54 — REGNUM АК-201 сначала обсыпали песком и произвели выстрелы. Затем оружие поместили в специальную камеру, где его опылили в течение 15 минут. И данный тест был пройден успешно — стрельба была без задержек. Потом автомат положили в жидкую грязь. И опять он не подвёл при стрельбе.

На заключительном этапе автомат прошёл тест на выносливость. Из него произвели отстрел 12 магазинов в быстром темпе. Оружие выдержало и это испытание. Таким образом, была подтверждена исключительная надёжность АК-201 в сложных условиях. Об этом пишет «Российская газета».

Автомат АК-201 разработан под патрон 5,56×45-мм стандарта НАТО. У оружия регулируемый приклад, который в отличие от американской автоматической винтовки M-16 складывается к ствольной коробке. Магазин автомата имеет визуальный контроль наличия патронов. Есть также тепловой экран внутри цевья. На автомате смонтированы две планки Пикатинни.

Проведённые экстремальные испытания гарантируют автомату АК-201 хороший экспортный потенциал в страны, использующие боеприпасы стандартов НАТО.