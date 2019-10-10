Аддис-Абеба, , 21:22 — REGNUM Социальный медиа-гигант Facebook объявил о расширении своей сторонней программы проверки достоверности информации с целью борьбы с фэйковыми новостями на десять африканских стран. Facebook заявил, что расширение направлено на оценку точности и качества новостей на своей платформе, чтобы сдерживать распространение дезинформации. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство Fana.

«Работая с сетью организаций по факт-чекингу, сертифицированных Международной сетью по проверке фактов, сторонняя проверка фактов от Facebook теперь будет доступна в Эфиопии, Замбии, Сомали и Буркина-Фасо Уганде, Танзании, Демократической Республике Конго, Кот-д'Ивуаре, Гвинее и Гане через сервисы Pesa Check и AFP», — говорится в заявлении.

Платформа, запущенная в 2018 году, уже доступна в Кении, Нигерии, Южной Африке, Камеруне и Сенегале. Трехэтапный процесс обработки информации основан на обратной связи от пользователей, чтобы пометить потенциально поддельные фотографии и статьи для проверки фактов и их подтверждения или опровержения.

После того, как новость или факт будет отмечен Facebook как ложный, он отправится в «карантин», получив существенное ограничение на распространение.