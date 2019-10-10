Берлин, 10 октября 2019, 15:05 — REGNUM Немецкий компания Volkswagen опубликовала тизер восьмого поколения Golf. Изображения размещены 10 октября на своем официальном сайте компании.
Новый Golf получит новые суженные светодиодные фары, широкую решетку радиатора и увеличенный капот. Кроме того, внутри появится современная приборная панель.
Сообщается, что новое поколение самого популярного в Европе авто построено на модернизированной платформе MQB. Стоит отметить, что модель станет легче на от 35 до 70 кг в зависимости от модификации по сравнению с предыдущем поколением.
Для европейских стран Golf будет идти с новой линейкой 1,5-литровых моторов. Кроме того, для европейского авторынка появится возможность приобрести автомобиль с гибридным двигателем.
Напомним, что представлен Volkswagen Golf восьмого поколения будет 24 октября 2019 года в Вольфсбурге (Германия). Продажи запланированы на конец этого года.
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