Токио, , 13:02 — REGNUM Японская компания Nissan представила в Европе новое приложение Nissan Charge, которое делает зарядку электромобилей проще. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Новая услуга позволяет пользователям получить доступ к более чем 100 тыс. пунктов зарядки для электрокаров по всей Европе. Приложение Nissan Charge позволяет пользователям находить, перемещаться и получать доступ к точкам зарядки.

Приложение Nissan Charge создано совместно с ведущим европейским поставщиком услуг в области электрификации Plugsurfing. Оно может работать на всех моделях Nissan Leaf. Приложение можно установить на смартфонах Apple и Android.

Напомним, Nissan Leaf считается самым продаваемым электромобилем в мире. С момента своего выпуска в 2010 году на мировом рынке было продано более 430 000 автомобилей.

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