Берлин, , 12:25 — REGNUM Новый электрический кроссовер Mercedes-Benz EQB в легкой маскировке был замечен на тестовых испытаниях на дорогах Германии. Об этом сообщается на сайте 32cars.

Mercedes EQB Motor1

Стоит отметить, что только в конце сентября были сделаны последние снимки с испытания этого электрокара. На новых фотографиях кроссовер можно рассмотреть более подробно, поскольку он уже не столь тщательно замаскирован.

Mercedes-Benz EQB — это полностью электрифицированная версия GLB-класса. Кроссовер гораздо ниже, чем другие электромобили немецкой марки.

По предварительным данным, под капотом кросса будет два агрегата, мощность которых составит 268 «лошадей». Без подзарядки электрокар может проехать до 500 км.

Экстерьер EQB немногим будет отличатся от моделей с бензиновым двигателем. Пересмотрена будет радиаторная решетка, которую заменит передняя панель. Кроме того, изменения коснуться заднего бампера.

«Обут» автомобиль будет в новый комплект колесных дисков.

Напомним, в середине сентября 2019 года немецкая компания Mercedes-Benz представила кабриолет Mini Cooper S Convertible во Франкфурте.

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