Кигали, , 12:11 — REGNUM Электрические мотоциклы фирмы «Safi» стали использоваться в качестве такси в Руанде. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на свои источники.

Во вторник, 8 октября, Нийонкуру Кристель из компании Safi сообщила журналистам, что фирма установит зарядные станции по всей стране. В соответствии с официальным заявлением представителя компании Safi, полностью заряженные электронные моторы мотоциклов могут работать в течение 45 минут и преодолевать расстояние до 90 км.

Мотоциклы являются распространенным видом транспорта в руандийских городах, а в столице страны, Кигали, водителями мото-такси работают около 20 000 человек. Коллетт Рухамья, глава Управления по охране окружающей среды Руанды, заявил журналистам, что запуск электронных мотоциклов является важной вехой в борьбе с выбросами, вредными для окружающей среды.

В августе президент Руанды Поль Кагаме на молодежной встрече заявил, что в ближайшее время в стране появятся электромотоциклы для замены топливных мотоциклов, и попросил таксистов оказать содействие в этом процессе. Safi планирует нанять профессиональных гонщиков в качестве сотрудников службы мото-такси, передает ВВС.

Тем не менее, водители мотоциклов, которые в настоящее время работают не по найму, выразили свою обеспокоенность в связи с возможной потерей работы и вынуждением работать в частной фирме. В ответ на это Нийонкуру сказала, что работа в Safi не будет обязательной.