Токио, , 12:02 — REGNUM Премиальная компания Lexus японской корпорацией Toyota Motor выпустила тизер своего первого электромобиля, который компания представит на 46-м автосалоне в Токио. Об этом сообщается на сайте Lexus.

Тизер Lexus Lexus

Используя непрерывный прогресс в таких технологиях, как электрификация и автономное вождение, концепция электрокара Lexus дает представление о будущем компании, говорится в коротком сообщении японского автопроизводителя люксовых автомобилей.

Судя по очертаниям, это будет довольно высокий городской хэтчбек квадратной формы, который получит более футуристический дизайн по сравнению с другими автомобилями японской марки, появившимися в этом году.

Напомним, Токийский автосалон в этом году пройдет с 23 октября по 4 ноября. Уже известно, что на этом салоне ряд автокомпаний представят свои модели электрокаров.

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