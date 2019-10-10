Москва, , 11:45 — REGNUM Российские космонавты при поддержке технологических компаний завершили эксперимент по биопечати мяса в условиях микрогравитации, сообщает 10 октября пресс-служба Роскосмоса.

Эксперимент проходил на Международной космической станции. В ходе опыта на магнитном биопринтере «Орган.Авт» были произведены образцы мяса из клеток коровы, кролика и рыбы. Отмечается, что уникальность опыта состоит как в особых условиях проведения, так и в специфике самой технологии, которая не предусматривает использования природных ресурсов.

Результаты эксперимента накануне были представлены в Музее космонавтики в Москве. В госкорпорации пояснили, что изучение полученных образцов позволит изучить взаимодействие между клетками разных тканей и расширить научную базу, необходимую для создания масштабируемого производства культивируемого мяса.

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