Нью-Дели, , 11:20 — REGNUM Самой популярной моделью южнокорейской компании Hyundai на индийском рынке стал по итогам сентября 2019 года новый компактный кроссовер Hyundai Venue. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

Кроссовер Hyundai Venue Hyundai.com

Кроссовер появился в продаже в мае 2019 года. Причем за три летних месяца этого года было продано 34 739 Hyundai Venue, а за сентябрь — 13 730 экземпляров. Стоит отметить, что сентябрьские продажи стали самыми плодотворными с начала появления этой модели на рынке.

Однако повышенный спрос на эту модель привел к тому, что производственные мощности автозавода корейской компании в Индии не справляются. Поэтому очередь на Venue растянулась до конца 2019 года.

Напомним, Hyundai Venue оснащен 1,2-литровым атмосферным мотором мощностью 83 л. с. и турбодвигателем на 1,0 л, мощность которого составляет 120 л. с. Кроме того, в моторную линейку кросса входит дизельный мотор на 1,4 л мощностью 90 «лошадей». Агрегатируются двигатели с 5 — или 6-ступенчатой механической коробкой передач, а наддувный агрегат сочетается с 7-ступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Привод у авто только передний.

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