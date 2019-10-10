Сеул, , 11:10 — REGNUM Компания Hyundai CRADLE вложит инвестиции в американскую компанию Netradyne, которая занимается разработкой программного обеспечения для управления безопасностью автопарка. Об этом говорится в сообщении Hyundai Motor America.

Южнокорейская компания планирует, что ее инвестиции в Netradyne помогут разработать более совершенные системы помощи водителю (ADAS) и технологии автономного вождения в ближайшие несколько лет.

Netradyne использует устройства видеонаблюдения на основе искусственного интеллекта для мониторинга показателей безопасности транспортных средств. Данные, собранные с устройств, помогут в создании карт HD, которые необходимы для автономных транспортных средств.

«Цель Netradyne всегда состояла в том, чтобы сделать мир более безопасным для вождения с помощью нашей продвинутой платформы AI. Мы рады, что Hyundai разделяет это видение, и рады поддержать ее в области усовершенствования ADAS и инноваций автономного вождения», — заявил генеральный директор Netradyne Авниш Агравал.

Напомним, Hyundai CRADLE — подразделение Hyundai Motor, которое занимается инновациями и корпоративными венчурными предприятиями и активно инвестирует в перспективные глобальные стартапы.

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