Вашингтон, , 14:40 — REGNUM После выхода в мировой прокат кинокомикса «Джокер» на сервисе PornHub участились запросы по поиску видео с участием кинозлодея. Об этом сообщает интернет-портал КиноПоиск.

По данным аналитиков PornHub, начиная с 4 октября поступила 741 тысяча запросов по поиску видео с Джокером, пик пришёлся на 6 октября, когда пользователи пытались найти ролики с Джокером 291 тысячу раз.

Картина режиссёра Тодда Филлипса рассказывает историю одного из самых популярных героев вселенной комиксов DC и одного из самых известных антигероев в истории кино. В фильме затронуты темы отношений человека и общества, непонимания со стороны социума и места человека с ментальными проблемами в современном мире.

Кроме Хоакина Феникса в фильмы сыграли Роберт Де Ниро, Зази Битц и Фрэнсис Конрой.