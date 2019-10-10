Токио, , 10:14 — REGNUM Дизайнеры представили изображения серийного Mitsubishi Outlander нового поколения на основе шпионских снимков автомобиля. Фото размещены на сайте «Колёса.ру».

Mitsubishi Outlander Kolesa.ru

Судя по всему, авто позаимствовало некоторые стилистические элементы у концепта Endelberg Tourer, который был представлен на Женевском автомобильном салоне в марте 2019 года. Однако пропорции модели будут схожи с пропорциями Outlander актуального поколения.

На изображении новинка выделяется необычной «квадратной» двухрядной головной оптикой. Спереди у авто стоит массивная радиаторная решётка. Снизу боковых стёкл проходит хромированный молдинг. Для достижения эффекта «парящей крыши» задняя стойка машины оборвана. Место для номерного знака создано в том же стиле, что и у моделей Audi Q7 и Q5.

Вполне возможно, что новый Outlander будет построен на платформе CMF-C/D.

Скорее всего, в качестве двигателя у новинки будет 150-сильная турбированная «четвёртка» с рабочим объёмом 1,5 л и гибридный агрегат, включающий в себя два электрических мотора на каждой оси. Гибридная версия машины на электротяге способна проехать до 70 км.

Ожидается, что новый кроссовер будет иметь три ряда кресел.

Напомним, в сентябре 2019 года самой продаваемой моделью компании Mitsubishi в России стал кроссовер Outlander. Всего за месяц в РФ продали 2412 единиц данного автомобиля. Это на 13% больше, чем год назад.

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