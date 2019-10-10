Токио, 10 октября 2019, 10:14 — REGNUM Дизайнеры представили изображения серийного Mitsubishi Outlander нового поколения на основе шпионских снимков автомобиля. Фото размещены на сайте «Колёса.ру».

Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander
Kolesa.ru

Судя по всему, авто позаимствовало некоторые стилистические элементы у концепта Endelberg Tourer, который был представлен на Женевском автомобильном салоне в марте 2019 года. Однако пропорции модели будут схожи с пропорциями Outlander актуального поколения.

На изображении новинка выделяется необычной «квадратной» двухрядной головной оптикой. Спереди у авто стоит массивная радиаторная решётка. Снизу боковых стёкл проходит хромированный молдинг. Для достижения эффекта «парящей крыши» задняя стойка машины оборвана. Место для номерного знака создано в том же стиле, что и у моделей Audi Q7 и Q5.

Вполне возможно, что новый Outlander будет построен на платформе CMF-C/D.

Скорее всего, в качестве двигателя у новинки будет 150-сильная турбированная «четвёртка» с рабочим объёмом 1,5 л и гибридный агрегат, включающий в себя два электрических мотора на каждой оси. Гибридная версия машины на электротяге способна проехать до 70 км.

Ожидается, что новый кроссовер будет иметь три ряда кресел.

Напомним, в сентябре 2019 года самой продаваемой моделью компании Mitsubishi в России стал кроссовер Outlander. Всего за месяц в РФ продали 2412 единиц данного автомобиля. Это на 13% больше, чем год назад.

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