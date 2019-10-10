Москва, , 09:51 — REGNUM Рейтинг самых продаваемых подержанных автомобилей в России по итогам сентября 2019 года составили специалисты аналитического агентства «Автостат».

Так, первое место в этом топе принадлежит американской модели Ford Focus, продажи которой в первый осенний месяц составили 11,3 тыс. экземпляров. Стоит отметить, что данная модель становилась лидеров аналогичного рейтинга в июне и июле этого года.

Вторую строчку занимает отечественный хэтчбек Lada Samara, занимавший первое место по продажам авто в РФ в августе 2019 года. За отчетный период жители России приобрели 11,2 тыс. этих моделей.

На третьем месте также автомобиль АвтоВАЗа — седан Lada 2107. За сентябрь на российском авторынке было реализовано 9,5 тыс. экземпляров.

На четвертом и пятом местах южнокорейский Hyundai Solaris (9,5 тыс. ед.) и российская Lada 2170 «Приора» (9,1 тыс. ед.).

Напомним, в сентябре 2019 года продажи автомобилей с пробегом в России сократились на 3,7%, до 400 840 экземпляров.

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