Минск, , 09:28 — REGNUM Китайская компания Geely представила в Минске кроссовер Geely SX11 и седан GE белорусской сборки. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

Премьера прошла в рамках 16-го Европейского автомобильного конгресса. Данное мероприятие посетили порядка двух сотен специалистов из 26 стран. Среди них были дизайнеры, конструкторы, инженеры и другие специалисты. Площадка с автомобилями Geely SX11 и GE расположилась перед Национальной библиотекой Белоруссии.

На конгрессе сообщили некоторые подробности по новым моделям.

Так, например, стало известно, что крупноузловая сборка кроссовера SX11 начнётся в начале 2020 года. Сообщается, что на данный момент на заводе «БелДжи» собраны только два экземпляра автомобиля.

Стоит отметить, что турбомотор седана дефорсирован до 150 л. с. Напомним, что в Китае эта модель продаётся с двигателем 184 л. с.

Стоимость кроссовера, по предварительной информации, в среднем будет составлять порядка 20 тыс. долларов (около 1,3 млн рублей), а седана GE — 25 тыс. долларов (около 1,63 млн рублей).

Напомним, в сентябре 2019 года в Geely Group заявили, что компания планирует построить в городе Ухань китайской провинции Хубэй завод по выпуску летающих автомобилей Terrafugia. Старт строительства начнётся в конце октября 2019 года. Пока автопроизводитель ищет подрядчика для строительства. Сроки строительства завода составляют один год.

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