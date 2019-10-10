Тяньцзинь, Китай, , 08:29 — REGNUM Китайская выставка вертолетов 2019 открылась в Тяньцзине на севере Китая, сообщает 9 октября газета China Daily.

На ежегодной выставке будут представлены служебные вертолеты Z-20 средней грузоподъемности среди прочих машин. Выставка продлится с 10 по 13 октября.

Отметим, что с 10 по 13 октября в столице китайской провинции Шаньси на севере Китая также в эти дни пройдет Яочэнское международное шоу авиации общего назначения.

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