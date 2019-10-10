Шэньчжэнь, Китай, , 04:08 — REGNUM Четыре «умные» прохода самообслуживания для регистрации пассажиров, вылетающих из аэропорта Шэньчжэня на юге Китая, начали свою работу 9 октября, сообщает агентство Синьхуа.

Проходы будут работать по внутренним рейсам, он оборудованы терминалами идентификации личности, которые работают в режиме самообслуживания, распознавая лица пассажиров, представляя возможность сдать багаж, просвечивая его рентгеновским аппаратом с двойным источником излучения, просвечивая пассажира сканером миллиметровой длины волны и так далее.

Как сообщили в аэропорту, «умный» проход может обслуживать до 220 пассажиров в час в час пик, что на 50% быстрее при регистрации пассажира человеком.