Тегеран, , 23:24 — REGNUM В Иране прошла выставка малых боевых роботов, предназначенных для борьбы с бронетехникой и транспортными средствами противника, сообщает 9 октября интернет-ресурс Iran Military.

Серия боевых роботизированных платформ Heidair-1 позиционируется как недорогое и высокомобильное средство борьбы с транспортными средствами и бронетехникой противника.

Шестиколёсный дистанционно управляемый роботизированный аппарат характеризуется как малозаметная сухопутная торпеда, которую трудно обнаружить и уничтожить.

На выставке представлены как самоходные подрывные устройства, так и аппараты с установленным на них стрелковым вооружением.

Продемонстрирована видеозапись, показывающая высокую мобильность робота и его способность преодолевать неровности рельефа.

Стоит отметить, что в США уже отреагировали на эту демонстрацию и заявили о высокой вероятности применения таких наземных беспилотников хуситами для атак на войска Саудовской Аравии.

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