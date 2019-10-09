Вашингтон, , 21:20 — REGNUM В США начато серийное производство новых ракет SM-3 Block IIA для комплексов противоракетной обороны (ПРО), расположенных в Европе, сообщил 9 октября журналистам директор Агентства по ПРО США вице-адмирал Джон Хилл.

По его словам, ракеты SM-3 Block IIA должны стать главным элементом системы ПРО США, развернутой в Польше и Румынии.

В частности, этими ракетами будут оснащены комплексы ПРО Aegis Ashore.

Хилл отметил, что новые ракеты особенно эффективны против баллистических ракет.

Напомним, об успешных испытаниях противоракеты SM-3 Block IIA в США заявили осенью 2018 года. Сообщалось, что новая ракета оснащена системой «отбраковывания» ложных целей, развивает скорость до 4,5 км/секунду и может поразить цель на дальности до 2,7 тыс. км.

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