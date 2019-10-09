Берлин, , 15:27 — REGNUM Немецкая компания Bosch не ожидает восстановления роста мирового автомобильного производства до 2025 года по ряду причин. Об этом сообщается на сайте Automobilwoche.

Промышленные роботы на автопроизводстве KUKA Systems GmbH

В немецкой компании считают, что производительность не будет повышаться до 2025 года из-за торговых споров. Кроме того, есть еще один фактор — последствия перехода к электрификации.

Только в 2019 году Bosch ожидает снижения производства автомобилей на 5%. В Bosch также прогнозируют стагнацию или снижение производства практически на всех рынках, включая Китай и Индию.

Падение на китайском рынке также сильно повлияло на Bosch. Тем не менее, несмотря на эти трудности, Bosch делает ставку на важные заказы в области электрификации и самым крупным рынком сбыта в этой области для немецкого производителя оборудования является Китай.

Напомним, Bosch разработал специальные чипы, которые предотвращают поражение электрическим током водителя и пассажиров при ДТП с участием электрокаров.

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