Берлин, 9 октября 2019, 15:27 — REGNUM Немецкая компания Bosch не ожидает восстановления роста мирового автомобильного производства до 2025 года по ряду причин. Об этом сообщается на сайте Automobilwoche.

Промышленные роботы на автопроизводстве
Промышленные роботы на автопроизводстве
KUKA Systems GmbH

В немецкой компании считают, что производительность не будет повышаться до 2025 года из-за торговых споров. Кроме того, есть еще один фактор — последствия перехода к электрификации.

Только в 2019 году Bosch ожидает снижения производства автомобилей на 5%. В Bosch также прогнозируют стагнацию или снижение производства практически на всех рынках, включая Китай и Индию.

Падение на китайском рынке также сильно повлияло на Bosch. Тем не менее, несмотря на эти трудности, Bosch делает ставку на важные заказы в области электрификации и самым крупным рынком сбыта в этой области для немецкого производителя оборудования является Китай.

Напомним, Bosch разработал специальные чипы, которые предотвращают поражение электрическим током водителя и пассажиров при ДТП с участием электрокаров.

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