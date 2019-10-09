Британская фирма BAE Systems представила новый процесс производства взрывчатых веществ, используемых в различных фугасных боеприпасах. Разрабатываемый в течение четырех лет взрывчатый материал, произведенный с использованием этого процесса, обеспечивает повышенную взрывную и проникающую способность с дополнительными преимуществами, включая более эффективное и безопасное производство. Об этом пишет издание Jane's 360.

Лондон, , 13:38 — REGNUM При смешивании компонентов взрывчатого вещества работает акустический резонансный излучатель, который позволяет данный процесс провести более тщательно.

В ходе проведённых испытаний 400 грамм полимерного взрывчатого вещества, произведённого по этой технологии, поместили в небольшой кумулятивный заряд, по размерам сопоставимый с консервной банкой супа. Затем вставили электродетонатор и произвели подрыв.

Полученная детонация пробила девять 1-дюймовых пластин из мягкой стали и показала 20-процентное увеличение взрывной и проникающей способности по сравнению с эквивалентными взрывчатыми смесями, полученными более традиционными способами.

По информации компании BAE Systems, использование акустических полей позволило использовать более вязкие жидкости для смеси и устранило необходимость в «растворителях», традиционно используемых для облегчения движения лопаток. В результате получилась «более чистая» взрывчатая смесь.

В дополнение к повышенной взрывной мощности предлагаемый метод даёт дополнительные преимущества. Вместо того, чтобы производить партии взрывчатой смеси, можно использовать непрерывный процесс смешивания, где материалы могут быть добавлены по мере смешивания.