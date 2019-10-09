Санкт-Петербург, , 10:14 — REGNUM Самым популярным автомобилем с дизельным двигателем в Санкт-Петербурге по итогам первых восьми месяцев 2019 года стала японская модель Mitsubishi Pajero Sport. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего за отчетный период на петербургском авторынке было реализовано порядка 8 тыс. автомобилей с дизельными моторами, что на 10% меньше, чем за прошлый год.

Продажи самой популярной модели с дизельным двигателем в Северной столице Mitsubishi Pajero Sport составили за январь-август 2019 года 515 единиц.

Вторую строчку этого рейтинга занимает немецкая модель BMW 5-Series, которую раскупили за отчетный период 372 петербуржца.

Замыкает тройку лидеров чешский кроссовер Skoda Kodiaq. Его продажи составили 363 экземпляра.

Кроме того, в топ самых продаваемых дизельных машин Санкт-Петербурга с января по август 2019 года вошли: KIA Sorento (321 ед.), Hyundai Santa Fe и Renault Duster (по 309 ед.), BMW X5 (280 ед.), Toyota Land Cruiser Prado (274 ед.), BMW X3 (256 ед.) и Mercedes-Benz GLS (224 ед.).

Напомним, по итогам января-августа 2019 года в Санкт-Петербурге было реализовано 98 705 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 2% ниже прошлогодних продаж.

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