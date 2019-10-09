Москва, , 10:05 — REGNUM Грузовые автомобили КАМАЗ стали самыми продаваемыми грузовиками на вторичном авторынке России по итогам сентября 2019 года. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

За сентябрь 2019 года было перепродано на 26,2% больше грузовых автомобилей из Набережных Челнов, чем за аналогичный период прошлого года. В количественном выражении это составило 4826 экземпляров.

На втором месте подержанные грузовики Горьковского автозавода. За отчетный период было реализовано 2103 автомобиля ГАЗ с пробегом, что на 4,4% меньше, чем в прошлом году.

Замыкает тройку лидеров МАЗ, чьи перепродажи составили 1458 экземпляров. Это на 16% меньше, чем год назад.

Кроме того, в рейтинг самых продаваемых грузовиков с пробегом в сентябре также вошли шведские бренды Volvo и Scania. Продажи этих двух марок составили 1301 и 1135 экземпляров соответственно. При этом перепродажи Volvo упали на 0,5%, а Scania — на 1%.

Напомним, что за первый месяц осени 2019 года на вторичном авторынке России было продано 18 433 грузовые машины, что на 5,7% ниже, чем в сентябре 2018 года.

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