Кигали, , 08:17 — REGNUM В Руанде открылся первый в Африке завод по производству смартфонов. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление, сделанное во время представления компании MaraPhone в столице страны, Кигали, на которой присутствовал президент страны Поль Кагаме.

Производимые технологической компанией Mara Group смартфоны Mara X и Mara Z будут работать на операционной системе Android от Google и будут стоить 175 750 руандийских франков (190 долл. США) и 120 250 руандийских франков (130 долл. США) соответственно, передают журналисты.

«Это первый производитель смартфонов в Африке», — сказал агентству Reuters генеральный директор Mara Group Ашиш Таккар во время посещения завода.

По словам Таккара, компания ориентирована на клиентов, желающих платить меньше за лучшее качество.

Как сообщает Reuters, большинство продаваемых в Африке смартфонов произведены китайскими компаниями и стоят дешевле, чем смартфоны Mara.

По словам Таккара, китайские компании собирают смартфоны в Египте, Эфиопии, Алжире и ЮAР, но импортируют компоненты.

«На самом деле мы первые, кто самостоятельно полностью занимается производством. Мы изготавливаем материнские платы, мы разрабатываем вспомогательные платы на протяжении всего процесса… На каждый телефон их приходится более 1000 штук», — добавил он.

По его словам, строительство завода MaraPhone в Руанде обошлось компании в 24 миллиона долларов США. В настоящее время завод может производить до 1200 телефонов в день.

Президент Поль Кагаме выразил надежду на то, что запуск африканского MaraPhone увеличит число владельцев смартфонов в Руанде, которое в настоящее время он составляет около 15% всего населения.