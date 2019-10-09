Ухань, Китай, , 05:51 — REGNUM Двухэтажный вантовый мост с самым длинным в мире пролетом открылся для движения автомобилей в столице провинции Хубэй городе Ухане в центральной части Китая, сообщает 8 октября агентство Синьхуа.

Первый двухъярусный автомобильный мост через реку Янцзы длиной пролета 1700 метров протянулся на 4,13 км в длину. Верхний ярус 10-го моста через реку Янцзы имеет шесть полос для движения со скоростью до 80 км/ч, в то время как на нижнем ярусе на все тех же шести полосах скорость движения е должна превышать 60 км/ч.

Кроме того, на верхнем ярусе моста расположились два пешеходных тротуара в две стороны движения и велосипедные дорожки. Мост призван улучшить и сбалансировать движение в городе.

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