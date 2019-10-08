Москва, , 15:44 — REGNUM Реализация автомобилей китайской компании Geely в России выросла в сентябре 2019 года в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Всего дилеры на российском рынке продали за первый месяц осени 2019 года 803 авто. Причем рост продаж по итогам первых девяти месяцев 2019 года составил 3,3 раза. Был продан 6341 автомобиль Geely.

Первое место в модельном рейтинге китайской компании занимает флагманский внедорожник Geely Atlas. За отчетный период было реализовано 598 авто данной модели, а с января по сентябрь этого года — 5111 экземпляров.

Напомним, в феврале 2019 года на российском рынке появилась версия Geely Atlas с 1,8-литровым турбодвигателем.

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