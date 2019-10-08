Пермь, , 15:14 — REGNUM Российские авиационные предприятия согласовали вопросы организации участка досборки двигательных установок ПД-14. Скоро двигатель будет установлен на крыло для проведения лётных испытаний, сообщает 8 октября пресс-служба компании «ОДК-Пермские моторы».

«Начался один из самых важных этапов жизни ПД-14: скоро ему предстоит встать на крыло российского лайнера», — сообщил управляющий директор АО «ОДК-Пермские моторы» Сергей Попов.

На участке досборки будет выполнен монтаж мотогондолы и реверсивного устройства, которые поставляются напрямую с предприятий-производителей. После входного контроля двигательную установку отправят в цех окончательной сборки, где ее установят на «боевой» пилон под крыло.

После этого самолет переместят в летно-испытательное подразделение, где специалисты службы эксплуатации приступят к наземным отработкам, а затем и к облетам, вплоть до его отправки на летные испытания в подмосковный Жуковский.

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Как сообщало ИА REGNUM, разработка двигателя ПД-14 проводилась в рамках российской госпрограммы «Развитие авиационной промышленности на 2013−2025 годы». Проект инициирован Объединенной двигателестроительной корпорацией в целях импортозамещения двигателей для перспективных российских среднемагистральных самолетов, в первую очередь для МС-21.

Головным исполнителем по программе ПД-14 выступает АО «ОДК», головным разработчиком — пермское АО «ОДК-Авиадвигатель», головным изготовителем — АО «ОДК-Пермские моторы» (оба предприятия входят в ОДК).

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