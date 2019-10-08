Москва, , 14:27 — REGNUM Дилеры Skoda в России приступили к продажам обновленного Skoda Superb. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Автолюбителям предлагается автомобиль в двух типах кузова — лифтбек и универсал. Кроме того, на выбор покупателя есть две версии модели: SportLine и Laurin & Klement. Из комплектаций можно выбрать три варианта — Active, Ambition и Style.

В гамме моторов на российском авторынке имеются бензиновые моторы рабочим объемом от 1,4 л до 2,0 л и максимальной мощностью от 150 до 280 «лошадей». Они агрегатируются с 6-скоростной роботизированной коробкой передач Direct Shift Gearbox.

Напомним, компания Skoda планирует выпустить на предприятии в деревне Квасины в Чехии свой первый автомобиль с гибридным агрегатом Superb iV. Собирать гибрид будут на той же линии, что и все автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Инвестиции автокомпании в подготовку производства составят порядка 12 млн евро.

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