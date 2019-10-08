Российские охотники за подводным лодками Ту-142 будут выполнять боевые задачи совместно с БПЛА «Форпост». Об этом пишут «Известия».

Москва, , 13:28 — REGNUM «Форпосты» будут заниматься поиском субмарин противника визуально и с помощью радаров. Далее они будут передавать целеуказание Ту-142. Самолёты, в свою очередь, без промедления нанесут удар имеющимся на борту оружием.

Северный флот уже провёл учения Ту-142 и беспилотников «Форпост». Далее БПЛА «Форпост» должны поступить на Тихоокеанский флот. Со временем взаимодействие с БПЛА будет отработано и летающими лодками Бе-12 «Чайка». Военные эксперты также считают, что данные БПЛА будут совместно действовать и с противолодочными самолётами Ил-38.

Самолёт Ту-142 в ходе поиска подлодок обследует большие квадраты, но может видеть обстановку перед и рядом с собой. За пределами зоны наблюдения самолёта он будет использовать БПЛА «Форпост». БПЛА сможет проверить то или иное направление или акваторию, которые вызывают повышенное внимание или беспокойство экипажа Ту-142 и командования.

Используя беспилотники, также возможно вокруг группы кораблей обеспечить зону, которая будет недоступна для субмарин.