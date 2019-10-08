Саранск, , 12:27 — REGNUM В Саранске планируют развивать инфраструктуру для проведения киберспортивных соревнований, а также для подготовки киберспортсменов. Перспективы обсуждались в рамках встречи главы Мордовии Владимира Волкова и генерального директора киберспортивного холдинга Winstrike Ярослава Комкова, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

«Мы хотим попробовать реализовать здесь концепцию киберспортивного центра. Для этого у города есть все необходимое, мы могли бы использовать объекты, построенные к чемпионату, привлекать спонсоров, которые заинтересованы в региональном развитии», — отметил Комков.

Уже в следующем году холдинг готов провести в Саранске крупные международные турниры по самым популярным киберспортивным дисциплинам. Столица Мордовии является очень удачной площадкой для развития новой отрасли — выгодное расположение города, транспортная доступность, развитая инфраструктура, в том числе созданная к чемпионату мира по футболу 2018 года, будут способствовать развитию нового направления.

Кроме того, по словам Комкова, он заинтересован в продвижении Саранска как столицы киберспорта еще и потому, что сам является уроженцем республики, родился и вырос в поселке Николаевка городского округа Саранск.

«В республике сохраняется тенденция роста турпотока, набранная в год проведения чемпионата, и мы заинтересованы в новых видах событийного туризма, одним из которых как раз является киберспорт. Сегодня эта сфера развлечений стремительно развивается, соревнования собирают большое количество участников и зрителей, что сопоставимо с крупными спортивными состязаниями», — отметил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, неделей ранее в Ижевске (Удмуртия) состоялось открытие первой в Приволжском федеральном округе кибершколы — центра для школьников и студентов в возрасте от 14 лет, которые интересуются компьютерными играми и хотят выходить на олимпиадный и спортивный уровень. Учащиеся смогут изучать такие дисциплины, как основы кибербезопасности, официальные для России киберспортивные направления, также будет проходить обучение режиссёров трансляций («стрим») и комментаторов.