Новосибирск, , 11:45 — REGNUM Президент России Владимир Путин назвал программу-переводчик русского жестового языка, разработанную аспирантом Новосибирского государственного технического университета НЭТИ, абсолютно востребованным продуктом. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что встреча российского президента и молодого учёного состоялась вечером 4 октября на наблюдательном совете организации «Россия — страна возможностей» в Сочи. На ней программист НГТУ НЭТИ Алексей Приходько рассказал, что завершил разработку прототипа, который считывает жесты и выводит слово на экране монитора.

«Этот проект очень нужен, потому что всего в России более 200 тысяч глухих людей. В мире нет аналогов, мы будем первой страной, у которой есть такой переводчик», — сказал Приходько.

В свою очередь, Путин поблагодарил аспиранта и отметил, что разработка будет иметь практическое применение.

«Это востребованный абсолютно продукт, которым люди будут пользоваться. Ваша разработка позволяет людям расширять свои возможности», — сказал российский президент.

В вузе добавили, что работа над прототипом представленной системы завершилась в начале августа. Алексей Приходько — единственный глухой программист в мире, который работает над созданием автоматического переводчика жестов на звуковой язык.

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