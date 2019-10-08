Москва, , 10:30 — REGNUM Пусковая платформа «Морской старт», которой владеет группа компаний S7, будет перенесена из США в Россию. В настоящее время с платформы Одиссей демонтировали оборудование производства США и Украины. Объект готов к перебазированию из Лонг Бич на Дальний Восток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в ракетно-космической промышленности и в правительстве РФ.

Читайте также: Рогозин: «Морской старт» перебазируют из США в Приморье

Уточняется, что судно готово к переходу в Россию, однако требуется разрешение на перебазирование от государственного департамента США. По данным собеседника, в настоящее время переговоры на этот счёт ведутся.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что пусковую платформу «Морской старт» могут перебазировать из Соединённых Штатов на Дальний Восток, стало известно в апреле 2019 года.

Напомним, проект «Морской старт» был образован американской компанией Boeing Commercial Space Company и российской компанией РКК «Энергия» в 1995 году и получил официальное название Sea Launch Company (SLC). Кроме России и США в проекте в разной доле участвовали Норвегия и Украина.

До мая 2014 года было произведено 36 запусков, из которых 32 были успешными. Тем не менее, по политическим мотивам, из-за войны на Донбассе, Украина приостановила своё участие в проекте. Производство российско-украинской ракеты «Зенит» было прекращено.

Читайте ранее в этом сюжете: Участника проекта плавучего космодрома «Морской старт» решено не банкротить