Москва, , 09:44 — REGNUM Топ-10 самых популярных в Москве новых легковых автомобилей, которые оснащены дизельными моторами, составило аналитическое агентство «Автостат».

Возглавила рейтинг немецкая модель BMW 5-Series, продажи которой за отчетный период составили 1120 экземпляров. Второе место принадлежит чешскому кроссоверу Skoda Kodiaq. За сентябрь 2019 года жители столицы приобрели 921 автомобиль этой модели. Замыкает тройку лидеров еще один автомобиль немецкой компании BMW — кроссовер X3, чья реализация составила на московском рынке в сентябре 776 единиц.

На четвертом и пятом местах оказались Hyundai Santa Fe (772 ед.) и Mitsubishi Pajero Sport (767 ед.).

Далее в рейтинге идут: KIA Sorento (728 ед.), Toyota Land Cruiser Prado (724 ед.), BMW 3-Series (685 ед.), BMW X5 (643 ед.) и Mercedes-Benz E-Class (608 ед.).

Напомним, за период с января по август 2019 года в Москве было реализовано 19,2 тыс. новых легковушек, работающих на дизеле, что на 2% меньше прошлогоднего показателя.

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