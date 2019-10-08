Химки, Московская область, , 09:05 — REGNUM Специалисты НПО им. С.А. Лавочкина завершили испытания на раскрытие трапов посадочного модуля миссии «ЭкзоМарс-2020». Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

«Выполнено последовательное раскрытие каждого из четырех трапов со штатным срабатыванием детонационных замков», — говорится в сообщении.

В ходе испытаний был достигнут положительный результат — подтверждена работоспособность конструкции после воздействия штатных динамических и статических нагружений.

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Миссия «ЭкзоМарс-2020» — второй этап крупнейшего совместного проекта Роскосмоса и Европейского космического агентства по исследованию поверхности и подповерхностного слоя Марса в непосредственной близости к месту посадки, проведению геологических исследований и поиску следов возможного существования жизни на планете. Он откроет новый этап исследования космоса для мирового научного сообщества.

Старт миссии запланирован в рамках «астрономического окна» 26 июля — 13 августа 2020 года.

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