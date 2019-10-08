Москва, , 06:57 — REGNUM Спутник №736 российской системы глобального позиционирования «Глонасс-М» после непродолжительного перерыва вновь выведен на рабочий режим. Информация об этом опубликована на сайте информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения системы ГЛОНАСС.

В настоящее время на орбите в рабочем режиме эксплуатируются 22 спутника группировки «Глонасс-М». Два спутника (№723 и №716) находятся в орбитальном резерве. Один спутник (№701) проходит этап летных испытаний.

Как сообщало ИА REGNUM, до 2021 года на орбиту будет выведено еще четыре спутника группировки «Глонасс-М», в составе которых два аппарата относятся ко второму поколению и два — к третьему поколению.

Гарантированное глобальное покрытие системой «Глонасс-М» обеспечивается работой двадцати четырех спутников.

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