Пекин, , 04:34 — REGNUM Скоростная железная дорога, связывающая Пекин и города Чжанцзякоу в соседней провинции Хэбэй на севере Китая, вступила в этап отладки на прошедшей неделе, сообщает 7 октября агентство Синьхуа.

По данным China Railway Beijing Group Co. Ltd, отладка началась 5 октября, когда тестовые поезда выехали со станции Чанпин. Вся система, включая железнодорожные пути, энергоснабжение, коммуникации, сигнальная система, а также система раннего предупреждения и мониторинга будут протестированы и отлажены во имя обеспечения безопасности и качества работы.

Отметим, что скоростная железная дорога Пекин — Чжанцзякоу простирается на 174 км, включая 70,5 км участок в Пекине и 103,5 км участок в провинции Хэбэй. Максимальная скорость передвижения между городами может достигать 350 км/ч.

Дорога является одним из ключевых инфраструктурных проектов, которые создаются для зимней Олимпиады 2022 в Пекине. Она должна быть готова до конца 2019 года.

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