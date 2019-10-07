Нижний Новгород, , 15:49 — REGNUM Специалисты завода «Красное Сормово» завершили ходовые и швартовные испытания сухогруза проекта RSD59 «Пола Пелагия», сообщает 7 октября пресс-служба предприятия.

Испытания судна прошли в акватории реки Волга в районе поселка Васильсурск Нижегородской области. Отмечается, что мероприятия подтвердили все проектные характеристики сухогруза. На воде была проверена работа механизмов судна, включая винторулевые колонки, главные двигатели, электростанцию, системы автоматики.

«Пола Пелагия» — второй сухогруз в серии из 11 сухогрузных теплоходов проекта RSD59, которые строятся на нижегородском предприятии для Государственной транспортной лизинговой компании. В ближайшее время судно будет передано заказчику.

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Сухогрузы проекта RSD59 — морского и смешанного «река/море» плавания «Волго-Дон макс» класса. Предназначены для перевозки генеральных и навалочных грузов, пиломатериалов, круглого леса, ряда других категорий грузов. Длина судна составляет 140,88 м, ширина — 16,98 м, высота борта — шесть метров. Проект разработан Морским инженерным бюро, рабочая конструкторская документация судна — Волго-Каспийским ПКБ.

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