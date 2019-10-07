Мурманск, , 15:38 — REGNUM Владимир Путин на следующей неделе может посетить Североморск. Об этом сообщили мурманские СМИ.

«Ожидается, что из флотской столицы глава государства выйдет в Баренцево море на борту тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий». Там он будет наблюдать за пуском ракет», — сообщил B-Port со ссылкой на источник в вооруженные силах.

Точную дату визита собеседники агентства не называют.

Справка:

«Пётр Великий» — тяжёлый атомный ракетный крейсер ВМФ России. Основное предназначение — уничтожение авианосных групп противника. Крейсер был заложен 11 марта 1986 года на стапеле Балтийского завода (при закладке именовался «Куйбышев», потом — «Юрий Андропов»). 29 апреля 1989 года спущен на воду. Переименован в «Пётр Великий» указом Президента РФ 22 апреля 1992 года. В 1998 году вступил в состав ВМФ России.