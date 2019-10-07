Москва, , 15:30 — REGNUM По результатам, проведенных онлайн-опросов автовладельцев, у пенсионеров и людей предпенсионного возраста в России наиболее популярны автомобили семейства Lada Classic. Опросы проводили специалисты аналитического агентства «Автостат».

Порядка 3,1% опрошенных автовладельцев в возрасте старше 55 лет являются владельцами машин семейства Lada Classic.

Следующим по популярности среди пожилых людей идёт Ford Focus — 2,4%. На третьем месте расположилась еще одна отечественная модель — Lada Samara с результатом 2,2%.

Четвёртое место занимает французская модель Renault Logan (2,1%). Пятое и шестое места с одинаковым результатом в 2% занимают Lada Kalina и Toyota Corolla. Lada Granta набрала 1,9%.

Далее идут: Toyota RAV4, Nissan X-Trail и Nissan Qashqai, получившие по 1,8%.

Напомним, за сентябрь 2019 года в РФ было реализовано 31 516 автомобилей Lada, что на 1% меньше, чем год назад. Таким образом, машины тольяттинского автозавода в этом месяце стали самыми продаваемыми в России.

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