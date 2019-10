Компания MBDA Systems решила развернуть по шесть своих противотанковых ракет Brimstone на небольших наземных беспилотниках. Конструкторы полагают, что данные машины будут способны бороться с бронетанковыми формированиями противника в ходе крупномасштабного конфликта. Об этом пишет американский военный ресурс We Are The Mighty.

Лондон, , 15:08 — REGNUM Ракета Brimstone является европейским аналогом американской ракеты Hellfire. Она предназначена для уничтожения танков и других бронированных целей. Данная ракета широко использовалась в ходе боевых действий на Ближнем Востоке.

По мнениюMBDA Systems, беспилотные гусеничные машины с шестью ракетами Brimstone на каждой будут применяться, в первую очередь, для борьбы с российскими бронетанковыми формированиями.

В качестве шасси для ПТРК Brimstone используется беспилотный наземный аппарат THeMIS, производства компании MILREM Robotics. THeMIS — это беспилотная машина поддержки пехоты. Продаётся в нескольких конфигурациях: транспортной, платформы для размещения оружия и платформы для обезвреживания взрывчатых веществ.

Издание отмечает, что Россия располагает 22 тысячами танков, а страны НАТО в Европе — только 11 тысячами. Танковый парк всего блока НАТО составляет 18 тысяч танков.